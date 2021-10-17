Olay Ankara'nın Polatlı ilçesi Fatih Mahallesi Nilgün Caddesinde meydana geldi.

İddialara göre bir apartmanın balkonunda bisikletin üzerine çıkan Hediye D. (2) dengesini kaybederek yere düştü.

Kızının düştüğünü fark eden anne apartmanın önüne koştu. Yaralanan çocuğunu kucağına alan anne o sırada devriye görevini gerçekleştiren polis ekiplerine koştu.

Polis ekipleri hızlı bir şekilde Hediye D'yi Polatlı Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Hediye D, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.