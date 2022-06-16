Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 9-15 Haziran'da suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, çeşitli suçlardan aranan 193 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

16 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı

Ekipler, aynı tarihlerde Çubuk, Etimesgut, Haymana, Mamak, Sincan, Polatlı ve Yenimahalle ilçelerinde yaşanan 16 farklı hırsızlık olayını aydınlattı. Gözaltına alınan 22 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürdürülen çalışmalar kapsamında, 9 Haziran'da Mamak Zirvekent Mahallesi'nde Ö.Ş. isimli kişinin, evinde izinsiz temizlik maddesi üretimi yaptığı tespit edildi. Operasyon düzenleyen jandarma timleri Ö.Ş'yi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramalarda 190 litre sıvı kimyasal solüsyon, 1,6 ton deniz tuzu ile 7 bin kalıp temizlik malzemesi ele geçirildi.