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Türkiye
AA 02.09.2024 18:42

Ankara'da aranan 1363 suçlu yakalandı

Ankara'da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 1363 kişi yakalandı.

Ankara'da aranan 1363 suçlu yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin geçen ay suç faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, Altındağ, Gölbaşı, Etimesgut, Mamak, Yenimahalle ve Polatlı'da 17 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Bu olaylarda gözaltına alınan 34 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan çeşitli suçlardan aranan ve haklarında 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Yol kontrol noktalarında ve jandarma asayiş timlerince yürütülen devriye faaliyetlerinde çeşitli suçlardan aranan toplam 1363 kişi yakalandı ve haklarında adli işlemlere başlandı.

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