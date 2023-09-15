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Türkiye
AA 15.09.2023 04:23

Ankara'da araç çalan ve polisi yaralayan zanlı yakalandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde otomobil çalan ve bir polisi bıçakla yaralayan kişi yakalandı.

Ankara'da araç çalan ve polisi yaralayan zanlı yakalandı
[Fotograf: TRT Haber]

Ankara'nın Mamak ilçesinde İ.K., aracının park ettiği yerde olmadığını fark ederek polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Bunun üzerine çalışma başlatan Mamak Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Ö.D. ve O.A. olduğunu tespit etti.

Zanlıların bulunabileceği adrese giden ekipler, çalınan aracın park halinde olduğunu ve Ö.D'nin aracın direksiyonun alt kısmında bulunan kablolarla uğraştığını gördü.

Ekipler, Ö.D'yi yakalamak için yanına gitmesinin ardından şüpheli yanında bulunan bıçakla bir polis memurunu yaralayıp kaçtı.

Şüpheli, ekiplerin "dur" ihtarlarına uymayarak kaçarken, bıçakla kendine ve çevresindeki insanlara zarar vereceğini söyledi.

Hocalı Caddesi üzerinde Ö.D.'yi durdurmak için polis ekipleri havaya uyarı ateşi açtı. Daha sonra biber gazıyla müdahale eden polis memurunu bıçaklamaya çalışan Ö.D, çarşı ve mahalle bekçisinin bacağından silahla vurmasının ardından etkisiz hale getirilerek yakalandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ö.D'ye tedavisinin ardından gerekli işlemlerin yapılacağı öğrenildi.

Öte yandan ekipler, bulunan aracı sahibine teslim etti.

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