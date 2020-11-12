Haber Giriş: Kaynak: AA
Ankara'da apartman yangını: 5 kişi dumandan etkilendi
[Fotoğraf: AA]
Ankara'nın Çubuk ilçesinde, bir binanın çatı katında çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ankara Bulvarı'nda 5 katlı binanın Enver Çangır'a ait çatı katında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bina, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
5 kişi hastaneye kaldırıldı
Dairede oturan ve dumandan etkilenen Enver Çankır, eşi ve 3 çocuğu ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yangın itfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangın sonucu daire kullanılamaz hale geldi.
Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Enver Çangır ve ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Haberler
- 19:59
- 19:40
- 19:56
- 18:57
- 18:42
Sıradaki Haber
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 24 sığınmacı kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz