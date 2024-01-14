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Türkiye
AA 14.01.2024 15:02

Ankara'da alışveriş merkezindeki restoranda yangın

Ankara Bilkent'te bir alışveriş merkezindeki restoranın bacasında yangın çıktı. Yangın yanındaki iki dükkana daha sıçradı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken restoran ve iki dükkanda hasar oluştu.

Ankara'da alışveriş merkezindeki restoranda yangın

Restoranın bacasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, bitişikte bulunan bir başka restoran ile kırtasiye dükkanını da etkiledi.

Yangının ardından olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle, restoranda bulunan personel ile alışveriş merkezinde bulunanlar tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıktığı restoranda maddi hasara yol açan yangın, bitişikteki iki dükkanda da hasara neden oldu.

Restoran Müdürü Oğuzhan Türkmen, restoranda sabah hazırlık yapılırken bir anda yangının çıktığını fark ettiklerini, o sırada çalışanlardan kimsenin olay yerinde olmadığını söyledi.

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