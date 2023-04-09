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Türkiye
AA 09.04.2023 06:54

Ankara'da 500 araçla 'Kudüs'e Destek Konvoyu' düzenlendi

İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, Ankara'da yaklaşık 500 araçla "Kudüs'e Destek Konvoyu" düzenlendi.

Ankara'da 500 araçla 'Kudüs'e Destek Konvoyu' düzenlendi
[Fotograf: AA]

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının öncülük ettiği Kudüs'e Destek Konvoyu'na Ankaralılar yoğun katılım sağladı.

Yaklaşık 500 araç Samsun yolundaki Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın önünde bir araya geldi. Konvoy, Altındağ ilçesindeki Melike Hatun Camii'nde son buldu.

Ankara'da 500 araçla 'Kudüs'e Destek Konvoyu' düzenlendi

Yapılan açıklamada, Mescid-i Aksa'nın İslam dünyası açısından önemi vurgulandı.

İsrail'in bölgede yaşanan kaosun, terör olaylarının, iç savaşların ve işgallerin yegane sebebi olduğu belirtildi, İsrail’in Kudüs'ten ve işgal ettiği topraklardan sökülüp atılacağı günlerin çok yakın olduğu ancak bununla ilgili somut adımlar atılması gerektiği ifade edildi.

Ankara'da 500 araçla 'Kudüs'e Destek Konvoyu' düzenlendi

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