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Türkiye
AA 03.10.2024 10:14

Ankara'da 28 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 gözaltı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki narkotik operasyonunda 28 bin 800 uyuşturucu hap yakalandı.

Ankara'da 28 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 gözaltı
[Fotograf: TRT Haber]

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Narkogüç operasyonları kapsamında yaptıkları çalışmada, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelileri takibe aldı.

Ekipler, uyuşturucu madde taşındığı belirlenen aracı Kızılcahamam'da durdurdu.

Narkotik köpeğiyle araçta yapılan aramada, 28 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olaya ilişkin uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçu kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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