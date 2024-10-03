Adana'da maymun çocuğa işte böyle saldırdı

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Avrupa'dan tatile gelen bir kişi yanında maymun getirdi.Tasma takıp maymunu mahalleye gezintiye çıkaran şahıs, daha sonra maymunu çocukların yanına götürdü.

Saldırı anı kameraya da yansıdı

Kendisini sevmek isteyen çocuğa saldırdı. Çocukların yanında duran maymun daha sonra kendisini sevmek isteyen ve üzerinde maymun resmi olan çocuğa saldırdı. O anlar saniye saniye görüntülenirken çocuğun ayağından hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Ailenin ise maymunun sahibinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.