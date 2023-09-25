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Türkiye
AA 25.09.2023 21:22

Ankara'da 2 kişiyi gasbeden 4 zanlı tutuklandı

Ankara'nın Demetevler semtinde 15 Ağustos'ta iki kişinin yaralanması, para, cep telefonu ve banka kartlarının zorla alınmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Ankara'da 2 kişiyi gasbeden 4 zanlı tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Demetevler'de 15 Ağustos saat 21.45 sıralarında H.İ.E. ve G.Ö. adlı kişilerin bazı kişilerce bir kafede darbedildikten sonra zorla otomobile bindirildikleri ve araç içerisinde "sallama" olarak adlandırılan bıçakla el ve kollarından yaralandıkları belirtildi.

Şüphelilerin, araca zorla bindirdikleri kişilerin 1500 lirası ile cep telefonu ve banka kartlarını aldıkları, kanaması olan mağdurları da özel bir hastane yakınına bırakarak kaçtıkları ifade edilen açıklamada, olaya ilişkin soruşturma kapsamında dün beş ayrı adrese polis ekiplerince operasyon düzenlendiği bildirildi.

Uyuşturucu, hırsızlık ve yaralamadan çok sayıda suç kaydı bulunan şüphelilerden H.T, G.A. ve S.P'nin Mamak, C.D. ve İ.Ö'nün Yenimahalle'de yakalandığı belirtilen açıklamada, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.D'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, diğer şüphelilerin ise "birden fazla kişi tarafından geceleyin silahla yağma" suçundan tutuklandıkları duyuruldu.

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