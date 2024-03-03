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Türkiye
AA 03.03.2024 04:22

Ankara'da 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı olayın zanlısı yakalandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde tadilat nedeniyle komşular arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı olayın şüphelisi gözaltına alındı.

Ankara'da 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı olayın zanlısı yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından 25 Kasım 2023'te yaşanan olayın aydınlatılmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ostim OSB Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki bir mescit içerisinde olduğu belirlenen firari zanlı Recep Can Ö, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Recep Can Ö'nün ilk ifadesinde, yakalanmamak için Keçiören Ovacık mevkisindeki mağara, menfez, su kanalları ve boş arazilerde saklandığını söylediği öğrenildi.

Sancaktepe Mahallesindeki bir binada 25 Kasım 2023'te tadilat sesi nedeniyle tartışma çıkmıştı.

Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Recep Can Ö, binanın içinde E.T, Z.T, M.T, H.T, F.Ö. ve Kerim Tokgöz'e tabancayla ateş açtıktan sonra motosikletle kaçmıştı.

Hastanelere kaldırılan yaralılardan Tokgöz kurtarılamamıştı.

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