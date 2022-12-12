Açıklama, Valiliğin sosyal medya hesabından yapıldı.

Açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre, yarın Ankara'nın kuzey ve batısında kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.