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Türkiye
İHA 18.03.2024 09:57

Ankara-Tatvan turistik tren seferleri başlıyor

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Müdürlüğü, Ankara-Tatvan turistik treni için bireysel bilet satışlarının başladığını duyurdu.

Ankara-Tatvan turistik tren seferleri başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı TCDD (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları) Müdürlüğü, sosyal medya hesabından Ankara-Tatvan turistik treni için bireysel bilet satışları başladığını açıkladı.

Bilet satışlarının üst sınır olmaksızın grup taşımalarına da açık olacak olan seferlere 17 Nisan itibarıyla Ankara’dan Bitlis’in Tatvan ilçesine yola çıkılacağı belirtildi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

17 Nisan-12 Haziran tarihleri arasında her çarşamba Ankara’dan 15.55’te hareket edecek olan turistik tren, gezi amaçlı Elazığ’da 4 saatlik duruş yapacağı ve son durak olan Tatvan’a ise saat 19.16’da varacağı öğrenildi.

19 Nisan-14 Haziran tarihleri arasında ise her cuma Tatvan’dan 06.35’te hareket edecek olan turistik tren, gezi amaçlı Palu’da 3 saat, Elazığ’da 4 saat, Kayseri’de 3 saat duruş yaptıktan sonra Ankara’ya saat 17.11’de ulaşacak.

Turistik tren için detaylı bilgiye TCDD'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.

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