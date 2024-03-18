İstanbul'da plastik hammadde deposunda yangın

Sabah erken saatlerde, Bayrampaşa Vatan Mahallesi Eski Kaldırım Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın zemin katında bulunan plastik hammadde deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına müdahale etmeye çalışan 1 kişi yaralanırken 19 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Müdahalenin ardından yangın yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangın sonrası binanın zemin katı hasar gördü.

Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.