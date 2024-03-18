Soğuk ve yağışlı hava geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre bugün yurdun güney ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın batı kıyıları ve Tokat çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yurdun güneydoğu kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Önümüzdeki 5 günlük süreçte, yurdun tamamına yakın bölümünde yağış görülecek. Yağışlar iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta ortasında batı bölgelerden başlayarak azalması bekleniyor.

Hafta boyunca günün en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara'da 6, Samsun'da 9, İstanbul ve Diyarbakır'da 11, İzmir'de 16, Adana'da 17, Antalya'da 19 derece civarlarına düşecek.