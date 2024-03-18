Duman 11.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 18.03.2024 09:14

Soğuk ve yağışlı hava geri dönüyor

Türkiye, yeni bir yağışlı ve soğuk havanın etkisi altına giriyor. Hava sıcaklıklarının yağışla birlikte hafta ortasından itibaren batı bölgelerden başlayarak azalması bekleniyor.

Soğuk ve yağışlı hava geri dönüyor
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre bugün yurdun güney ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın batı kıyıları ve Tokat çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Yurdun güneydoğu kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Önümüzdeki 5 günlük süreçte, yurdun tamamına yakın bölümünde yağış görülecek. Yağışlar iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Soğuk ve yağışlı hava geri dönüyor

Mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta ortasında batı bölgelerden başlayarak azalması bekleniyor.

Hafta boyunca günün en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara'da 6, Samsun'da 9, İstanbul ve Diyarbakır'da 11, İzmir'de 16, Adana'da 17, Antalya'da 19 derece civarlarına düşecek. 

ETİKETLER
Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Meteoroloji
Sıradaki Haber
İstanbul'da plastik hammadde deposunda yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:55
Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili 12 gözaltı
10:49
Kapadokya'da balonlar Türk bayraklarıyla havalandı
10:48
Hatay'da depremin yok ettiği mahallede hüzünlü iftar
10:46
Bodrum'da 28'i çocuk 92 kaçak göçmen yakalandı
10:44
Kısa vadeli dış borç stoku ocakta azaldı
10:44
Kayseri'de 7 kişiye terörden işlem yapıldı
İsrail ordu Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne baskın düzenledi
İsrail ordu Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne baskın düzenledi
FOTO FOKUS
Slovakya’da ayı saldırısı: 2 yaralı
Slovakya’da ayı saldırısı: 2 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ