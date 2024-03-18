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Türkiye
TRT Haber 18.03.2024 09:37

TRT Haber 14 yaşında

Türkiye'nin haber ekranı TRT Haber 14 yaşında. Türkiye, habere dair ne varsa TRT Haber ekranlarından takip etti. TRT Haber, kesintisiz yayınları ile 14 yıldır zirvedeki yerini hep korudu.

Ses getiren yayınları, gündeme damga vuran özel haberleri, kapsamlı içerikleri, dünyanın dört bir yanında haber peşinde koşan muhabirleri, doğru ve güvenilir haber, sorumlu yayıncılık anlayışıyla...

Türkiye'nin haber ekranı TRT Haber 14 yaşında.

TRT Haber, yayın hayatına 18 Mart 2010'da başladı.

Güncel olaylar, son dakika gelişmeler, tarihi anlar, siyaset, diplomasi, sağlık, ekonomi...

TRT Haber zirvedeki yerini korudu

Haber neredeyse, TRT Haber orada oldu.

Türkiye, olayların perde arkasını, özel ve uzman isimlerle yapılan röportajları hep TRT Haber'den takip etti.

TRT Haber 14 yılda evlere ve gönüllere taht kurdu. Zirvedeki yerini korudu.

Unutulmaz yayınları izleyici ile buluşturdu. Bundan sonra da buluşturmaya devam edecek. 

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