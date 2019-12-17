Ankara’nın genelinde akşam saatlerinden itibaren görülen sis, kent merkezi ve çevre yollarında etkili oldu.

[Fotoğraf: İHA]

Sis nedeniyle Çankaya, Balgat, 100. Yıl, Çukurambar, Çayyolu semtleri, İstanbul ve Eskişehir yolu, Esenboğa Havaalanı güzergahlarında görüş mesafesinin yer yer 5 metrenin altına düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı.

Sisin etkili olduğu bölgelerde trafik akışının olumsuz etkilenmemesi için ekipler önlem alırken, kimi güzergahlarda Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.

[Fotoğraf: İHA]

Sürücüler trafikte zorlandı

Kentin merkezindeki sokaklarında sis altında kalması görenleri şaşırttı. Sisin etkili olduğu bölgelerde trafik akışı olumsuz etkilendi.

[Fotoğraf: İHA]

Hava sıcaklığının 1 derece olduğu kentte sisin öğle saatlerine kadar bazı bölgelerde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Yetkililer, sürücüleri, sisin etkili olduğu noktalarda hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düşmesi nedeniyle gizli buzlanmalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

[Fotoğraf: İHA]

Başkentten sis manzaraları

Ankara'da etkili olan yoğun sis Anıtkabir ve Kocatepe Camii başta olmak üzere başkentin sembol yapılarını çepeçevre sardı.

Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Anıtkabir adeta sis içinde kaybolurken, Kocatepe Camii'ndeki sis manzarası da objektiflere de yansıdı.

[Fotoğraf: İHA]

[Fotoğraf: DHA]

Kaynak: İHA, DHA, AA