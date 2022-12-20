Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı 09:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara merkezli FETÖ soruşturması: 15 gözaltı kararı
Ankara'da FETÖ'ye yönelik soruşturmada 8 ilde 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, kapatılan polis okullarından ilişiği kesilen öğrencilerin, FETÖ/PDY tarafından takip altına alınıp okul dönemlerine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki dönemlerine ait örgüte bağlılık ve sadakatlerine göre yapıldığı tespit edilen kodlamalar hakkında soruşturma yürütüldü.
Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyonla, haklarında arama, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
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