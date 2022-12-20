Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, kapatılan polis okullarından ilişiği kesilen öğrencilerin, FETÖ/PDY tarafından takip altına alınıp okul dönemlerine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki dönemlerine ait örgüte bağlılık ve sadakatlerine göre yapıldığı tespit edilen kodlamalar hakkında soruşturma yürütüldü.

Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyonla, haklarında arama, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.