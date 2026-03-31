Çok Bulutlu 8.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 31.03.2026 08:59

Ankara merkezli 4 ilde FETÖ'nün kamu yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün kamu yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında yeni bir operasyon talimatı verdi. 12 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara merkezli 4 ilde FETÖ'nün kamu yapılanmasına operasyon
[Fotoğraf: Arşiv]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün kamu yapılanması içinde faaliyet gösteren şüphelilerin kullandığı operasyonel hatlara yönelik çalışma yapıldı.

Soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucu, örgütün gizli haberleşme aracı ByLock kullandığı anlaşılan, örgütsel iletişim yöntemi olan ankesör ve kontörlü hatlar üzerinden ardışık olarak arama kayıtları bulunan ve bir kısmı hakkında örgütsel eylemlerine ilişkin beyanların bulunduğu 12 şüpheli tespit edildi.

Örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına dair haklarında deliller elde edilen çeşitli kamu kurumlarından 5'i görevde 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

ETİKETLER
FETÖ
Sıradaki Haber
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:25
İşsizlik rakamları açıklandı
10:19
Bakan Kurum'dan milli maç öncesi Zey Köyü'nden anlamlı paylaşım
10:11
BIST 100 güne yükselişle başladı
10:10
Anket: ABD'lilerin çoğu Başkan Donald Trump'ın performansından memnun değil
10:06
Meksika, ABD'deki gözaltı merkezlerinde ölen vatandaşlarıyla ilgili hukuki adım atacak
10:04
Marmaris Belediyesi'nde rüşvet soruşturması: 4 tutuklama
Gazze'deki çadır kamplarında aşırı kalabalık ve su sıkıntısı, kronik cilt hastalıklarına yol açıyor
Gazze'deki çadır kamplarında aşırı kalabalık ve su sıkıntısı, kronik cilt hastalıklarına yol açıyor
FOTO FOKUS
Fergani'nin beşinci uydusu uzayda
Fergani'nin beşinci uydusu uzayda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ