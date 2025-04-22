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Türkiye
AA 22.04.2025 16:30

Ankara için sağanak uyarısı: Su baskınlarına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için yerel kuvvetli, gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Vatandaşlar ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Ankara için sağanak uyarısı: Su baskınlarına dikkat
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, 2 saatlik periyotta Ankara'da sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Yağışın akşam 18.30'a kadar süreceği öngörülüyor.

Valilik uyardı

Ankara Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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