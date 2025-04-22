Ankara için sağanak uyarısı: Su baskınlarına dikkat

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, 2 saatlik periyotta Ankara'da sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.

Yağışın akşam 18.30'a kadar süreceği öngörülüyor.

Valilik uyardı

Ankara Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.