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Türkiye
AA 22.04.2025 15:33

El freni çekilmeyen araç ayaklarının üzerinden geçti

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir kişinin ayaklarının üzerinden el freni çekilmeyen araç geçti.

Afyonkarahisar - Antalya kara yolunda akaryakıt istasyonuna park edilen hafif ticari araç, el freni çekilmediği için bir anda hareket etmeye başladı.

Aracı durdurmak isteyen bir kişi, yere düştü. Hafif ticari aracın ön tekeri, yere düşen kişinin ayaklarının üzerinden geçti.

Durumu fark eden akaryakıt istasyonu görevlisi, hafif ticari aracı el frenini çekerek durdurdu.

Aracın tekerinin ayaklarının üzerinden geçen kişi bir süre sonra ayağa kalktı.

Yaşanan olay, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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