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Türkiye
DHA 22.04.2025 14:04

THY'nin bazı Rize ve Trabzon seferleri iptal edildi

Trabzon ve Rize’de yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), bu kentlere yapacağı bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

THY'nin bazı Rize ve Trabzon seferleri iptal edildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Değerli yolcularımız, Trabzon ve Rize meydanlarda yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 22 ve 23 Nisan tarihli aşağıdaki seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. İstanbul - Trabzon / Trabzon - İstanbul: TK2834, TK2835, TK2536, TK2537, TK2540, TK2541, TK2816, TK2817, TK2820, TK2821 İstanbul - Rize / Rize - İstanbul: TK2542, TK2543, TK2546, TK2547, TK2536, TK2537. Seyahat planlarınızı güncellemek için web sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

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