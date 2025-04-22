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Türkiye
AA 22.04.2025 12:38

Banka personeli ve polis dolandırıcılığı engelledi

Trabzon'da telefon dolandırıcılığı banka personeli ve polis ekiplerinin müdahalesiyle engellendi.

Kendisini avukat olarak tanıtan dolandırıcılar, telefonla aradıkları Muhammed Altundaş'tan hakkında uzlaşma dosyası olduğunu belirterek para talep etti.

Altundaş, parayı dolandırıcıların hesabına aktarmak üzere Akçaabat ilçesindeki bir banka şubesine gitti.

Banka personeli şüphelendi, polis para aktarımını durdurdu

Banka personeli, Altundaş'ın telefon görüşmelerinden şüphelenerek durumu şubenin önünde vatandaşları dolandırıcılık olaylarına ilişkin bilgilendiren Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin uyarısıyla dolandırıldığı anlayan Altundaş, para transferini gerçekleştirmedi.

Öte yandan Altundaş'ın dolandırıcılarla yaptığı telefon görüşmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüşme sırasında dolandırıcılar, telefonu neden açmadığını sordukları Altundaş'ı eşini aramakla da tehdit etti.

Altundaş'ın şikayeti üzerine dolandırıcıların yakalanması için soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, kimlik bilgileri, banka kartı şifresi ya da hesaplarına ilişkin diğer detayları kimseyle paylaşmamaları konusunda vatandaşlara "Kendisini polis, savcı, banka yetkilisi ya da resmi bir kurum çalışanı olarak tanıtan kişilere itibar etmeyin. Resmi kurumlar hiçbir zaman telefonla bilgi veya para talep etmez" uyarısında bulundu.

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Banka personeli ve polis dolandırıcılığı engelledi
Banka personeli ve polis dolandırıcılığı engelledi
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