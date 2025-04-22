At üstünde kalp krizi geçiren sporcu hayatını kaybetti

Erzurum'da cirit sahasında, Uzunyayla Atlı Spor Kulübü ile Üç Hilal Atlı Spor Kulübü arasında dostluk maçı oynandı. Maçın ikinci yarısında Uzunyayla Atlı Spor Kulübü oyuncusu 45 yaşındaki Adem Geyik, at üstünde aniden rahatsızlanarak yere düştü. Geyik, köylülerin imkanıyla hastaneye götürülürken yolda 112 Acil Sağlık ekibine teslim edildi.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılan Geyik, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Geyik'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.