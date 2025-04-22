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Türkiye
İHA 22.04.2025 15:58

At üstünde kalp krizi geçiren sporcu hayatını kaybetti

Erzurum'da oynanan cirit dostluk maçında at üstünde kalp krizi geçiren sporcu hayatını kaybetti.

Erzurum'da cirit sahasında, Uzunyayla Atlı Spor Kulübü ile Üç Hilal Atlı Spor Kulübü arasında dostluk maçı oynandı. Maçın ikinci yarısında Uzunyayla Atlı Spor Kulübü oyuncusu 45 yaşındaki Adem Geyik, at üstünde aniden rahatsızlanarak yere düştü. Geyik, köylülerin imkanıyla hastaneye götürülürken yolda 112 Acil Sağlık ekibine teslim edildi.

At üstünde kalp krizi geçiren sporcu hayatını kaybetti

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılan Geyik, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Geyik'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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At üstünde kalp krizi geçiren sporcu hayatını kaybetti
At üstünde kalp krizi geçiren sporcu hayatını kaybetti
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