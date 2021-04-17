Ankara Valiliğinin Twitter hesabından hava durumuyla ilgili bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Meteorolojik verilere göre, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz" bilgisi verildi.