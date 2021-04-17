Haber Giriş: 17 Nisan 2021 Cumartesi 11:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara için fırtına uyarısı
Ankara Valiliği, yarın kent genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu.
Ankara Valiliğinin Twitter hesabından hava durumuyla ilgili bir paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, "Meteorolojik verilere göre, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz" bilgisi verildi.
KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI; pic.twitter.com/Sy85Mxp4e4— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) April 17, 2021
Etiketler: Ankara Ankara Valiliği Fırtına Hava Durumu Hava Sıcaklıkları
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