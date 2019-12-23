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Ankara güne şiddetli fırtına ile başladı23 Aralık 2019 Pazartesi 08:26 - Son Güncelleme 23 Aralık 2019 Pazartesi 08:36
Ankara'da sabahın ilk saatlerinden bu yana etkisini gösteren fırtına iki gün boyunca sürecek.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara'da fırtına etkili oluyor. Ankara Valiliğinin uyarıda bulunduğu şiddetli fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.
Yapılan uyarıda, ulaşımda aksamalar, çatıların uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara tedbirli olma çağrısı yapıldı.
Ankara'da fırtına ile beraber hava sıcaklığı da düştü. Bugün 9 derece olacak hava sıcaklığı 2 dereceye kadar düşecek. Hafta içerisinde yağmur ve karla karışık yağmur da etkili olacak.
Kaynak: TRT Haber
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