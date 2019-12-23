Ankara'da fırtına etkili oluyor. Ankara Valiliğinin uyarıda bulunduğu şiddetli fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yapılan uyarıda, ulaşımda aksamalar, çatıların uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara tedbirli olma çağrısı yapıldı.

Ankara'da fırtına ile beraber hava sıcaklığı da düştü. Bugün 9 derece olacak hava sıcaklığı 2 dereceye kadar düşecek. Hafta içerisinde yağmur ve karla karışık yağmur da etkili olacak.

Kaynak: TRT Haber