Haber Giriş: 4 Kasım 2021 Perşembe 15:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Anahtarı unuttular, çocuğu 3. kattan çarşafla sarkıttılar
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da anahtarını evde unutan aile komşusundan yardım istedi. Üst komşu beline çarşaf bağladığı çocuğunu balkondan sarkıtarak kapıyı açtırdı. O anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.
İstanbul Esenyurt'ta anahtarı evde unutan aile, komşularının kapısını çaldı.
Üst komşu, beline çarşaf bağladığı çocuğunu balkondan aşağı sarkıttı.
3'üncü kattan sarkıtılan çocuk alt daireye girip kapıyı açtı.
Çevredekilerin korkuyla izlediği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Etiketler: İstanbul Cep Telefonu
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