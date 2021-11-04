Haber Giriş: 4 Kasım 2021 Perşembe 15:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
9 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 11 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Kütahya merkezli 9 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, polis ekipleri, il dışından silah getirip sattıkları iddia edilen şüphelileri takibe aldı.
Yaklaşık 6 ay süren çalışmanın ardından Kütahya, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Konya, Kayseri, Rize, Antalya ve Kırıkkale'de belirlenen 41 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 11 zanlıyı gözaltına aldı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 3 tabanca, 6 pompalı tüfek, 3 kuru sıkı tabanca, 1 kılıç, 6 bıçak, 358 fişek ve üzerinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in fotoğrafının bulunduğu CD ele geçirildi.
Adreslerinde bulunamayan 30 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Kütahya Silah Kaçakçılığı
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