Trabzon’dan Almanya’nın Düsseldorf kentine gitmek üzere, saat 10.45’te kalkan uçakta seyahat eden Ziya Özer, rahatsızlandı.

Kalbi sıkışan ve nefes darlığı şikayeti olan yolcuya ilk müdahaleyi uçaktaki hemşire Şükran Bostan yaptı.

Hemşire Bostan, yanından ayrılmadı

Tansiyon ve şekerini ölçtüğü yolcuyu oksijen cihazı ünitesine bağlayan Bostan, yanından ayrılmadı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki Özer, hazır bekleyen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Uçak, 1 saatlik rötarın ardından Düsseldorf'a hareket etti.

"İlk müdahaleden sonra kendine geldi"

Belçika’da hemşire olan Şükran Bostan, “Bir amcamız rahatsızlandı, kalbi sıkıştı. Ben de sağlık görevlisi olarak ilk müdahaleyi yaptım. Uçakta başka sağlıkçı yoktu. İlk müdahaleden sonra kendine geldi. Uçak acil iniş yaptı, ambulansa aldılar” dedi.