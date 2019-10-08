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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 4 yaralı08 Ekim 2019 Salı 09:53 - Son Güncelleme 08 Ekim 2019 Salı 10:14
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 12 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti Gümüşova rampaları mevkiinde 10 otomobil, 1 tır ve 1 kamyonet çarpıştı.
Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Mehmet Yahya Sönmez, Gürsel Aktaş, Yaşar Güney ve Murat Yüksel, 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otoyolda trafik tek şeritten sağlanırken, Karayolları ekipleri araçlardan akan yağların başka kazaya sebebiyet vermemesi için yolu temizlemeye çalışıyor.
Kaynak: AA, İHA
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