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Ankara'da ByLock operasyonu: 28 gözaltı kararı08 Ekim 2019 Salı 09:51 - Son Güncelleme 08 Ekim 2019 Salı 09:53
Ankara'da FETÖ'ye yönelik operasyonda ByLock kullandığı iddia edilen 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullandığı iddia edilen serbest meslek sahibi 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltı işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
Etiketler: ankara FETÖ operasyonu ByLock operasyonu