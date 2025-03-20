Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Otoyolun İstanbul istikameti Çenedağ mevkiinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

İstanbul yönü trafiğe açıldı

Kazada, otomobilin sürücüsü Selim Kılıç ile yanındaki Kadir Balaban olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer araçlardaki 4 kişi de yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan otoyolun İstanbul yönü, ekiplerin 1 saat süren çalışmasının ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.