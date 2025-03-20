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Türkiye
AA 20.03.2025 21:50

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Kocaeli'de, zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşım sağlanamayan Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü yeniden ulaşıma açıldı.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Otoyolun İstanbul istikameti Çenedağ mevkiinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

İstanbul yönü trafiğe açıldı

Kazada, otomobilin sürücüsü Selim Kılıç ile yanındaki Kadir Balaban olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer araçlardaki 4 kişi de yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Kaza nedeniyle kapanan otoyolun İstanbul yönü, ekiplerin 1 saat süren çalışmasının ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

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