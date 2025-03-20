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Türkiye
AA 20.03.2025 21:40

Yalova'da başıboş köpek saldırısıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı

Yalova Valiliğince, önceki gün 5 yaşındaki Halit Hamo'nun sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramasıyla ilgili adli ve idari sürecin başlatıldığı duyuruldu.

Yalova'da başıboş köpek saldırısıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı

Yalova Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, sahipsiz hayvanların toplatılmasıyla ilgili olarak belediyeler ve İl Özel İdaresine gerekli talimatların verilerek süre tanındığı belirtildi.

"Sokak hayvanları tarafından saldırıya uğrayan küçük yavrumuz için hem adli hem de idari süreç başlatılmıştır." ifadesi kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplatılan hayvanların en iyi şartlarda bakılabilmesi için doğal yaşam alanlarının oluşturulmasına yönelik altyapı çalışmalarına ivedilikle başlanması ve bu alanlarda besleme noktalarının kurulması talimatlandırılmıştır. Tehlikeli ve saldırgan hayvanların görülmesi durumunda vatandaşların 112'ye yaptığı ihbarlar ivedilikle ilgili kurumlara yönlendirilecektir."

Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde sahipsiz hayvanlarla ilgili tüm görev ve sorumlulukların il ve ilçelerde belediyelere, köylerde ise İl Özel İdaresine ait olduğu hatırlatılan açıklamada, ilgili tüm kurumlara görevlerinin bildirildiği ve sürecin sahada titizlikle takibinin gerçekleştirileceği ifade edildi.

Yalova'da başıboş köpek saldırısıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı

Olay

18 Mart'ta Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yuva Sokağı'ndaki evinden, ailesinden aldığı harçlıkla bakkala gitmek için çıkan Halit Hamo'ya sahipsiz köpekler saldırmıştı.

Köpeklerin sokaktan boş arsaya kadar sürüklediği yaralı çocuk, ağabeyiyle işe giden Uğur Akbulut tarafından fark edilmişti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 5 yaşındaki ağır yaralı çocuk, daha sonra Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edilmişti.

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