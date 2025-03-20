Dişini çektirdikten sonra kanaması durmayan çocuk hayatını kaybetti

İddiaya göre, Toprak Önkol'un (10) ağzından kan gelmesi üzerine ailesi, çocuğu dün merkez Yenişehir ilçesi Dağkapı semtindeki Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü.

Yapılan muayenenin ardından Önkol'un hastanedeki kan tetkiklerinde değerleri normal çıkınca taburcu edilmesine karar verildi.

Taburcu işlemini yapan doktor, Önkol'un bir dişinin sallandığını, bu nedenle çocuğun bir diş hekimine götürülmesini tavsiye etti.

Bunun üzerine aile Önkol'u Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bağlar Semt Polikliniği'ne götürdü.

Poliklinikte dişi çekilen Önkol'un, kanamasının durmaması üzerine Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Önkol, burada ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ameliyata alındı.

Yaklaşık 4 saat süren ameliyatta Önkol, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Önkol'un cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

İl Sağlık Müdürlüğünce olaya ilişkin idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Çocuğunun cenazesi Bingöl'de defnedildi

Önkol'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Yayla köyünün Demirlibağ mezrasındaki mezarlığa defnedildi.

Aile mezranın camisinde taziyeleri kabul ediyor.

Baba Adem Önkol, sahur vaktinde kızının elini yüzünü yıkadığını, daha sonra ağzından kan akmaya başladığını söyledi.

Kızının dişine tampon yaptığını ve kanın durduğunu anlatan Önkol, ardından ambulansla kızını hastaneye götürdüklerini belirtti.

"Kızımın ölümüyle ilgili sonuna kadar şikayetçiyim"

Baba Önkol, şunları kaydetti:

"Kızıma hastanede serum taktılar ve bazı tetkikler yaptılar. 'Saat 08.00'e kadar bir yere gitmeyin.' dediler. Bir daha tetkik yapılacağını söylediler. Çocuk iyi oldu. Doktor 12.00 gibi geldi tekrar bir test yaptılar ve testleri iyi çıktı. Sonra kızımı taburcu ettiler. Doktor bize gastroloji ile diş hastanesine başvurmamızı söyledi. Oradan Bağlar Semt Diş Polikliniğine gittik. Kızımın dişinin fotoğrafını gösterdim, dişinden kan aktığını söyledim. Bizi acil doktoruna gönderdiler. Acildeki doktora özellikle 'Hocam devlet hastanesindeki doktor bana film çekmeden çocuğa müdahale etmesinler dedi.' diye belirttim. O da bana 'Herkes kendi branşında uzmandır.' dedi. Ne iğne yaptı ne film çektirdi. Üç sefer üst üste tekrar ettim konuyu.

Kızımın direkt dişini çekti, dişini çekmesiyle kanın fırlaması bir oldu. O yüzden kızımın ihmal edildiğini düşünüyorum. O doktordan şikayetçiyim. Adli tıpta, kızımın dişinin çekilmesi esnasında damarda çatlama oluştuğunu söylediler. Otopside bir iç kanama tespit ettiklerini söylediler. Kızımın ölümüyle ilgili sonuna kadar şikayetçiyim."