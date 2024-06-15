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Türkiye
AA 15.06.2024 11:31

Anadolu Otoyolu'nda trafik yoğunluğu yaşanıyor

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu, Sakarya, Kocaeli ve Düzce kesiminde Ankara istikametinde trafikte yoğunluğa neden oluyor.

Anadolu Otoyolu'nda trafik yoğunluğu yaşanıyor
[Fotograf: AA]

Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek için İstanbul ve çevre illerden yola çıkan sürücülerin bölgeden geçişleri sürüyor.

Otoyolun Bolu ve Düzce kesimlerinde Bolu Dağı Tüneli ile viyadükler, Çaydurt, Köroğlu rampaları, Yeniçağa ve Gerede gişeleri, Gümüşova rampaları, Gölyaka ve Kaynaşlı geçişinde yoğunluk yaşanıyor.

Dinlenme tesisleri girişleri ile otoyoldan çıkış gişelerinde araç yoğunluğunun arttığı görülüyor.

D-100 kara yolunda ise Ankara yönünde Bolu kent merkezi kesiminde yoğunluk oluşuyor.

Anadolu Otoyolu'nda trafik yoğunluğu yaşanıyor

Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'nun Gebze kesimi ile İstanbul-İzmir Otoyolu üzerindeki Osmangazi Köprüsü'nde yoğunluk nedeniyle trafik yavaş ilerliyor. Bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Sakarya'da Kuzey Marmara Otoyolu'nun sona erdiği, Anadolu Otoyolu'na bağlantı sağlanan Akyazı bölgesinde yoğunluk yaşanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bekirpaşa gişelerinden başlayan yoğunluk ise Hendek kesimine kadar devam ediyor.

Ekipler çalışmalarını sürdürüyor

Otoyolun Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli geçişlerinin bazı kesimlerinde Ankara yönünde trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, ekipler ulaşımın aksamaması için güzergahta çalışmalarını sürdürüyor

Bölgede oluşan yoğunluk dron ile görüntülendi.

Güzergahta trafik akışı İstanbul istikametinde ise normal seyrinde ilerliyor. Öte yandan Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit kesiminde yoğun akıcı trafik gözlemleniyor.

Otoyolun tüneller bölgesi olarak bilinen Derince ve İzmit arasında akıcı yoğunluk yaşanıyor.

D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun İzmit kesiminde ise ulaşım normal akışında seyrediyor.​​​​​​​

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