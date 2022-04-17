Haber Giriş: 17 Nisan 2022 Pazar 22:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nda tır devrildi: Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde, demir levha yüklü tır devrildi, otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.
Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde S.F. idaresindeki demir levha yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, araç sürücüsü yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı, hastaneye kaldırdı.
Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otoyolda bulunan araçlar Hendek gişelerinden çıkış yaparak D-100 kara yoluna sevk ediliyor.
Öte yandan Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Anadolu Otoyolu Gümüşova Rampalarında, güzergah trafiğe tamamen kapatılmıştır. Trafik, Hendek Kavşağı'ndan D-100'e aktarılmıştır. Arada biriken trafik banketten aktarılmaktadır" denildi.
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