Haber Giriş: 29 Nisan 2021 Perşembe 12:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Amasya'nın Suluova ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Mehmet Tuna'nın kullandığı otomobil, Otogar mevkisinde, Hasan Avinç idaresindeki hafif ticari araç ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Suluova itfaiyesi ekiplerin tarafından yaralılar araçlardan çıkarıldı.
Yaralanan sürücüler ile 4 kişi, ambulanslarla Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
Sıradaki Haber
İstanbul'da vaka sayıları yüzde 30 azaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz