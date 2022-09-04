Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar 04:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Amasya'da 3,6 büyüklüğünde deprem
[Fotograf: TRT Haber]
Amasya'nın Taşova ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Amasya'nın Taşova ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 03.49'daki deprem, 6,97 kilometre derinde kaydedildi.
Etiketler: Son Dakika Amasya Deprem
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