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Türkiye
İHA 13.04.2024 18:33

Amasra nüfusunun 100 katı ziyaretçi ağırladı

Bartın'ın Amasra ilçesi, 9 günlük bayram tatilinde doldu taştı. Amasra, 8 günde nüfusunun 100 katı ziyaretçi ağırladı.

Amasra nüfusunun 100 katı ziyaretçi ağırladı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

Amasra 9 günlük bayram tatilini ve sıcak havaları fırsat bilen binlerce insanla doldu.

Şehrin doğal güzelliklerinin keyfini süren insanlar, tatil ve bayram sevincini Amasra'da yaşadı.

Toplamda 6 bin 600 nüfuslu Amasra ilçesine 8 günlük bayram tatilinde yaklaşık 650 bin kişi geldi. İlçedeki otel ve pansiyonlar dolup taşarken, yollarda ise uzun araç kuyrukları oluştu.

Bayramın ikinci günü yaklaşık 27 bini aşkın araç girişinin olduğu ilçede, 8 günde ise ilçeye giren araç sayının ise toplamda 150 bine ulaştığı öğrenildi.

İlçe esnafı da yoğunluktan memnuniyetini dile getirdi.

İlçede, yoğunluğun pazar günü de devam etmesi bekleniyor.

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