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Türkiye
AA 10.08.2023 09:56

Altın ararken kazdıkları çukura giren 3 kişiden 1'i öldü

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde ormanlık alanda altın ararken kazdıkları çukura giren 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Altın ararken kazdıkları çukura giren 3 kişiden 1'i öldü

Sivriler köyünde ormanlık alanda kaçak kazı yapan kişilerden bazılarının zehirli gazdan etkilendiği ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, 1,5 metre genişliğinde 13 metre derinliğinde kazılan çukurda mahsur kalan 3 kişinin kurtarılması için çalışma başlattı.

Altın ararken kazdıkları çukura giren 3 kişiden 1'i öldü

Merdiven ve halat yardımıyla kuyuya inen ekiplerin çıkardığı 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye götürülürken, E.Ç'nin (38) hayatını kaybettiği belirlendi.

AFAD'a bağlı kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer (KBRN) ekipleri de bölgede gaz ölçümü yaptı.

Bölgede 8 kişi gözaltına alındı

Jandarma ekipleri bölgede kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 8 kişiyi gözaltına aldı. Kaçak kazıda kullanılan malzemelere de el konuldu.

Şüphelilerin bir haftadır dikkat çekmemek için sabah deniz kenarında kamp yaptıkları gece ormanda kaçak kazı yaptıkları öğrenildi.

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Kaçak Kazı Kırklareli
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