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Türkiye
İHA 10.08.2023 09:41

Yangını böyle söndürdüler: Biri taş attı, diğeri yukarıdan köpük sıktı

İstanbul'da molozların bulunduğu boş bir arazide yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği arazide bir kişi yangına taşla müdahale ederken, bir kişi de çatıdan yangın tüpüyle müdahale etmek isterken rüzgarın azizliğine uğradı. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Kağıthane'de molozların ve birçok eski eşyanın bulunduğu bir arazide yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Ekipler olay yerine ulaşmaya çalıştıkları esnada bir kişi alevlere taş atmaya başladı. Bir başka vatandaş ise çatıdan yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalıştı.

Yan binanın çatısından yangın tüpüyle müdahale etmek isteyen bir vatandaş ise adeta rüzgarla savaştı.

Rüzgarın etkisiyle müdahalesinde başarısız olan vatandaş bir süre sonra bulunduğu yerden inmek zorunda kaldı.

Yangın bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında yaralı ve can kaybı olmadı. 

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