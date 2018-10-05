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Alp dağlarında kaybolan dağcının cenazesi 26 yıl sonra bulundu

Fransa'da Alp dağlarında dağcılık yaparken buzulların altında kalarak kaybolan Hasan Tarım'ın cenazesi 26 yıl sonra dağcılar tarafından bulundu.

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Alp dağlarında kaybolan dağcının cenazesi 26 yıl sonra bulundu

Hasan Tarım, Fransa'da Alp dağlarında 26 yıl önce dağcılık yaparken buzulların altında kalarak kaybolmuştu.

Kayseri Kırkısraklılar Derneği'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Duyuru: Ne acı bir haber 19.06.1992 yılında Fransa Alp dağlarında dağcılık yaparken kaybolan, buzulların altında kalan 1971 doğumlu Yusuf ve Leyla Tarım'ın oğulları sevgili köylümüz Hasan Tarım 26 yıl sonra dağcılar tarafından bulunmuştur. Ailesinin, sevenlerinin ve tüm Kırkısraklıların başı sağolsun."

Hasan Tarım'ın cenazesi 6 Ekim Cumartesi günü Kırkısrak'ta toprağa verilecek. 

Kaynak: DHA 

Etiketler: fransa, alp dağları, hasan tarım
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