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Başkentte restoranda yangın çıktı

Ankara'da, bir restoranda elektrik panosunun patlamasıyla çıkan yangın büyük çapta hasara yol açtı.

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Başkentte restoranda yangın çıktı

Ankara'da Çankaya Yıldızevler Mahallesi'nde bir restoranda çalışanlar temizlik yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik panosu patladı.

Dumanlar iki apartmanı etkisi altına aldı

Patlama sonrası çıkan yangında alevler kısa sürede iş yerini sardı. Çalışanlar ise kendilerini dışarı atarak itfaiyeye haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin güçlükle müdahale ettiği alevler çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın sırasında restorandan yükselen dumanlar çevredeki iki apartmanı etkisi altına aldı. Binada oturanlar panikle dışarı çıktı.

Binada oturanların dumandan etkilenme ihtimaline karşı olay yerine sağlık ekipleri  sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin güçlükle söndürdüğü yangın sonrası, ünlü sanatçıların da sahne aldığı öğrenilen restoranda büyük çapta hasar meydana geldi.

Kaynak: AA 

Etiketler: yangın, restoran, ankara
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