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Türkiye
İHA 09.09.2023 03:11

Alkollü şahıs çarptığı sürücüye sarıldı, köpeği sevdi

Tekirdağ Çorlu’da direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücünün kullandığı otomobil, yol kenarında park halindeki araca çarptı.

Alkollü şahıs çarptığı sürücüye sarıldı, köpeği sevdi
[Fotograf: İHA]

Gece yarısı Nusratiye Mahallesi Erdal İnönü Caddesi üzeri Nefes Park mevkiinde meydana gelen olayda M.E. idaresindeki  otomobil, kayganlaşan zeminde virajı alamayarak park halindeki otomobile çarptı ve metrelerce savruldu.

Ehliyetine el konuldu

Kaza sonrası park halindeki aracın içinde oturan sürücü M.G. olayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Olay yerine gelen trafik polisi tarafından yapılan kontrollerde, sürücü M.E.’nin 2.62 promil alkollü olduğu belirlendi. Yasal sınırların üzerinde olduğu gerekçesiyle M.E.’nin ehliyetine 6 ay süreyle geçici olarak el konuldu.

Çarptığı sürücüye sarıldı, köpeği sevdi

Genel olarak çoğu alkollü sürücünün taşkınlık yaptığı kaza olaylarında bu kez nadiri yaşandı. Kaza nedeniyle çok üzgün olduğunu ifade eden M.E. gözyaşlarına boğuldu. M.E. daha sonra çarptığı aracın sürücüsüne sarılarak özür dileyip daha sonra da yanına gelen bir köpeği sevdi. 

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