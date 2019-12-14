Ahmet Şahan yönetimindeki otomobil, Vatan Mahallesi Mustafa Kazak Caddesi'ndeki trafik ışıklarında bekleyen Hasan Çetin'in kullandığı 34 PKF 76 plakalı ve Abdi Gökcen idaresindeki 32 FU 640 plakalı otomobillere çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan Şahan, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

3.24 promille yaptığı kazada bu kez ehliyetine 2036 yılına kadar el konuldu

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, yaralanan sürücünün 3.24 promil alkollü olduğu tespit edildi. Daha önce 4 kez ‘Alkollü şekilde araç kullanmaktan’ dolayı ehliyetine 2031 yılına kadar el konulan sürücünün, bu kez sürücü belgesi bulunmadığı halde tekrar araç başına geçtiği ve bununla birlikte 3.24 promil alkollü şekilde kazaya karıştığı ortaya çıktı.

Emniyet güçleri, kazaya neden olan ve aynı kazada yaralanan alkollü sürücüye cezai işlem uyguladıktan sonra 5 yıl daha ehliyetine el koyunca, bu kez süre 2036 yılına dek uzadı.

Öte yandan, kazayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA, İHA