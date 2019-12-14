Türkiye
Tokat'ta 18 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı14 Aralık 2019 Cumartesi 02:42 - Son Güncelleme 14 Aralık 2019 Cumartesi 02:45
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 18 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
[Fotoğraf: İHA]
Reşadiye Borsa İstanbul Fen Lisesi yatılı pansiyonunda bazı öğrencilerde baş dönmesi mide bulantısı ve kusma şikayeti görüldü.
Gıda zehirlenmesinden şüphelenilen 18 lise öğrencisi Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öğrencilerden 6'sı taburcu edildi. 12 öğrencinin hastanede tedavisi sürüyor.
Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Reşadiye Kaymakamlığına vekalet eden Niksar Kaymakamı İlhami Doğan hastaneye gelerek öğrencileri ziyaret etti.
Kaynak: AA