Türkiye
Beyoğlu'nda parkta oturan 2 kişi açılan ateş sonucu yaralandı14 Aralık 2019 Cumartesi 02:01 - Son Güncelleme 14 Aralık 2019 Cumartesi 02:03
Beyoğlu'nda, motosikletle gelen kimliği belirsiz kişiler, parkta oturan 2 kişiyi silahla yaralayarak kaçtı.
[Fotoğraf: AA]
Piyalepaşa Mahallesi Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi'ne motosikletle gelen 2 kişi, parkta oturanlara silahla ateş açtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan Kerem G. ve Kürşat Y, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA