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Giresun'da kamyonet dere yatağına devrildi: 2 yaralı14 Aralık 2019 Cumartesi 00:22 - Son Güncelleme 14 Aralık 2019 Cumartesi 00:24
Giresun'un Çanakçı ilçesinde kamyonetin dere yatağına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: İHA]
Çanakçı ilçesi Akbaş Mahallesi'nde Karabörk köyü yönüne giden İzzet Demir idaresindeki kamyonet, virajı alamayarak dere yatağına devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Demir ile kamyonetteki Fikret Ekşi 112 Acil Servis ekiplerince Görele Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler: giresun kamyonet dere yatağı çanakçı