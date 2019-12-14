Türkiye
Ege'de fırtına uyarısı14 Aralık 2019 Cumartesi 00:09 - Son Güncelleme 14 Aralık 2019 Cumartesi 00:11
Ege'nin kıyı kesimlerinde yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, rüzgarın sabah saatlerinden itibaren Ege'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-80 km/saat), Muğla çevrelerinde fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.
Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA
Etiketler: Ege Fırtına meteoroloji kuvvetli rüzgar fırtına