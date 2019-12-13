İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda "Hanımağa" lakaplı T.T'nin de aralarında olduğu 12 kişi, tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada bir tabanca, 7 senet ve borç olarak verilen paraların kaydedildiği not defteri ele geçirildi. Aramada "Hanımağa" yazılı plaket de bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 6'sı salıverildi, 6'sı adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimciliğince T.T ile 2 kişi tutuklandı, diğer 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA